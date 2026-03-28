iltra2

TRADATE – Il bar dell’oratorio di Abbiate Guazzone è al centro di un intervento di rinnovamento che ne cambierà volto nelle prossime settimane. A comunicarlo è la Comunità Pastorale Santo Crocifisso, che ha annunciato l’avvio dei lavori con l’obiettivo di rendere lo spazio più accogliente e funzionale per i frequentatori dell’oratorio. Non si tratta solo di un restyling estetico, ma di un intervento pensato per migliorare anche l’efficienza e la fruibilità degli ambienti.

L’intento è quello di offrire un luogo sempre più piacevole, dove ragazzi, famiglie e volontari possano ritrovarsi e sentirsi a casa, valorizzando uno spazio che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. I lavori sono attualmente in corso e nei prossimi aggiornamenti verranno mostrati i risultati dell’intervento, una volta completata la trasformazione del bar.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

28032026