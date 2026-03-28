Cronaca

SARONNO – “Sacchetti della spazzatura” o presunte consegne a domicilio come pretesto per farsi aprire la porta. Sono diverse le segnalazioni arrivate nelle ultime ore da residenti di varie zone della città, in particolare nell’area di via Dante e strade limitrofe, dove alcuni sconosciuti suonano ai campanelli presentandosi come addetti a servizi o consegne.

Secondo quanto riportato da più cittadini, i soggetti si spacciano per operatori di aziende note, come Amsa, oppure parlano di consegne generiche, chiedendo di aprire per lasciare materiale. In un caso, a una residente è stato detto: “apra che le lasciamo i sacchetti del folletto”. Al rifiuto, gli interlocutori avrebbero insistito con tono ironico, cercando di convincere la persona ad aprire.

La situazione ha portato anche alla richiesta di intervento dei carabinieri: una residente ha segnalato di aver contattato le forze dell’ordine, che hanno comunicato il passaggio di una pattuglia per verifiche nella zona.

Le segnalazioni stanno circolando rapidamente anche sui social locali, in particolare nel gruppo “Sei di Saronno se”, utilizzato dai cittadini per condividere avvisi e mettere in guardia vicini e conoscenti. Una rete informale che, in queste ore, sta contribuendo a diffondere l’allerta.

Non risultano al momento episodi di furti collegati, ma resta alta l’attenzione su comportamenti sospetti. L’invito è a mantenere prudenza e a non aprire a sconosciuti senza aver verificato con certezza l’identità e il motivo della visita.

In questi casi è importante adottare comportamenti prudenti: evitare di aprire la porta a chi non è stato contattato in anticipo, chiedere sempre un tesserino identificativo verificabile e non fornire informazioni personali o sulle proprie abitudini domestiche. In caso di dubbi è consigliabile contattare direttamente l’azienda citata oppure rivolgersi ai carabinieri, segnalando tempestivamente situazioni sospette per consentire controlli mirati sul territorio.

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