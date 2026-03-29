Calcio 1′ e 2′ cat. locale: vittoriose Amor Sportiva, Cistellum e Pro Juventute; sconfitta a Sesto San Giovanni la Gerenzanese
29 Marzo 2026
SARONNO – Nel pomeriggio di oggi 29 marzo si è conclusa la ventisettesima giornata di campionato del girone R di Legnano della seconda categoria. Tra le protagoniste, l’Amor Sportiva che, nel match disputato in casa contro il Passirana, conquista tre punti grazie alle reti di Chiti, Caso e Benincasa. Conquistano una vittoria anche gli uboldesi della Pro Juventute che superano di misura 1-0 il Mazzo 80 aggiungendo in classifica tre punti d’oro in ottica salvezza.
Nella seconda categoria di Varese, invece, è sceso in campo il Cistellum che mette ko 2-0 l’Arsaghese non mollando la capolista Città di Samarate. L’unico ko, tra le squadre locali, lo ha subito la Gerenzanese che, nella ventisettesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda, torna a casa da Sesto San Giovanni con una sconfitta per 2-1
La classifica della 2′ categoria di Legnano
Polisportiva Or. Pa. S. 60, Robur 53, Oratorio Lainate Ragazzi 49, Victor Rho 48, Dal Pozzo 46, Pro Novate 42, Amor Sportiva 42, Legnanese 38, Ardor Bollate 38, Oratorio San Francesco 37, San Luigi Pogliano 30, Mazzo 80 28, Pro Juventute 26, Union Oratori Castellanza 25, Virtus Cantalupo 23, Oratorio Passirana 14.
La classifica del girone B della 1′ categoria
Atletico Schiaffino 54, Biassono 51, Sesto 2012 47, La Dominante 45, Virtus Calcio Cermenate 43, Pro Lissone 42, Briantea Calcio 40, Cucciago Calcio 38, Besana Fortitudo 37, Polisportiva Di Nova 37, Montesorlo 35, Osl Calcio Garbagnate 34, Gerenzanese 32, Lainatese 28, Rondò Dinamo 22, Vigor FC 15.
La classifica della 2′ categoria di Varese
Città di Samarate 57, Cistellum 56, San Marco 47, Mercallo 47, Jeraghese 45, Sommese 42, Angerese 39, Busto 81 Calcio 39, Arsaghese 36, Torino Club Marco Parolo 36, Calcio Olgiate 36, Azzalee Gallarate 30, Amici dello Sport 30, Ardor Asd 25, Borsanese 20, Calcio Lonate Pozzolo 8.
(foto da archivio)