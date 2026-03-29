Sport

PADERNO DUGNANO – Colpo importante della Cogliatese che sul campo del Palazzolo Milanese conquista tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza.

Al 4’ bell’azione dei biancoazzurri, Quaggelle imbuca per Donghi che scarica all’indietro in direzione Banfi, il piattone a botta sicura è peró sventato da un ottimo intervento in tuffo di Baorda. Risponde il Palazzolo una manciata di minuti più tardi, Nita spara una bomba di prima intenzione dal limite ma Sanfilippo vola alla grande e devia in corner. La Cogliatese gioca meglio ma non riesce a creare grosse occasioni, così al 21’ i padroni di casa con una rocambolesca azione dal rinvio del portiere riescono a liberare Curiale da solo davanti all’estremo difensore ospite che viene spiazzato ma salvato dal palo. Al 40’ grazie a una disattenzione passa in vantaggio la Cogliatese, stop errato a metà campo di Ricci su cui piomba Banfi che ringrazia, si invola e fredda Baorda col mancino, 0-1.

Nella ripresa la squadra di Biemmi gestisce con sapienza e attenzione il vantaggio non concedendo praticamente nulla al Palazzolo. La partita si innervosisce ma i biancoazzurri riescono a mantenere la calma e i nervi ben saldi nonostante i tentativi di pressing degli avversari. Il cronometro scorre via veloce e non ci sono altre occasioni da segnalare, salvo una bella conclusione dei padroni di casa nei minuti di recupero che si spegne peró appena sopra la traversa. Triplice fischio, la Cogliatese vince per 1-0.

Una vera e propria boccata d’aria fresca per i biancoazzurri che escono momentaneamente dalla zona playout scavalcando proprio il Palazzolo. La classifica è corta e non è certo il momento di abbassare la guardia, ma la squadra sembra in ripresa e pronta ad affrontare al massimo gli ultimi tre impegni stagionali. Dopo la pausa di Pasqua, prossima sfida contro la Campagnola penultima in classifica.

Palazzolo Milanese – Cogliatese : 0-1

PALAZZOLO MILANESE : Baorda, Caleri, Artioli, Regosini, Marazzi, Ricci, Intelligenza, Nita, Trapanese, Curiale, Nasuti. A disposizione : Moia, Turay, Ripamonti, Sterza, Tomba, Piccolo, De Santis, Gallotti, Folla. All. Pagani

COGLIATESE : Sanfilippo, Del Bianco, Rose, Muraca, Pastore, Romano, Donghi, Quaggelle, Banfi, Cimnaghi, Ferrario. A disposizione : Ortolan, Avella, Belotti, Borghi, Capici, Corona, Fazzari, Pascale G., Pascale K. All. Biemmi

Marcatori : 40pt Banfi (C)