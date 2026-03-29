Calcio

ERBA -Posticipo di Eccellenza, inizia alle 18.30 il testa coda fra Arcellasco e Caronnese. Diretta play by play su ilSaronno.

Incontro importante per entrambe le squadre, i comaschi sono a caccia di punti per evitare i playout mentre Caronno vuole vincere per consilidare il terzo posto in classifica. Le cose migliori, sinora, i rossoblù di mister Michele Ferri le hanno fatte vedere proprio in trasferta.

Forse oggi il Fbc Saronno, che ha rinviato al 8 aprile la gara interna con la Vis Nova.

Classifica

Arconatese 64 punti, Solbiatese 58, Caronnese 53, Legnano 47, Rhodense e Fbc Saronno 46, Vergiatese 44, Lentatese 41, Besnatese e Magenta 36, Vis Nova Giussano 35, Ardor Lazzate 34, Mariano 33, Vigevano e Arcellasco 32, Altabrianza 30, Sestese 29, Sedriano 28 punti.

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(foto archivio)

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