Calcio

LAZZATE – Dopo il pareggio della scorsa domenica in casa della Vergiatese per 1-1, l’Ardor Lazzate è tornata in campo nel primo pomeriggio di oggi 29 marzo per disputare allo stadio comunale Gianni Brera di Lazzate contro il Vigevano Calcio la trentunesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Il match, sulla carta equilibrato, è dominato dai padroni di casa che, grazie alle reti di Cazzaniga, Panatti e Mauri, superano gli avversari con un netto 3-1 aggiungendo, così, tre punti pesantissimi per la salvezza che, ormai, non è più un sogno lontano visto l’ottimo periodo di forma confermato dal quinto risultato utile consecutivo.

I risultati

29 marzo:

Arconatese 1926 4-1 Sestese Calcio,

Ardor Larzate 3-1 Vigevano Calcio 1921,

Besnatese 1-2 Vergiatese,

Legnano 1-0 Lentatese,

Magenta 0-1 Sedriano,

Solbiatese Calcio 1911 3-1 Mariano Calcio,

Arcellasco Città di Erba 0-2 Caronnese.

8 aprile

Altabrianza Tavernerio – Rhodense,

Fbc Saronno – Vis Nova Giussano.

La classifica

Arconate 67, Solbiatese 61, Caronnese 56, Legnano 50, Vergiatese 46, *Rhodense, *FBC Saronno 46, Lentatese 41, Ardor Larzate 37, Besnatese 36, Magenta 36, *Vis Nova Giussano 35, Mariano Calcio 33, Vigevano Calcio 32, Arcellasco Città Di Erba 32, Sedriano 31, *Altabrianza Tavernerio 30, Sestese Calcio 29.

(foto da archivio)