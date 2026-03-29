Calcio

ORIGGIO – La squadra under 21 conferma l’ottimo stato di forma travolgendo con ben otto goal di scarto il Nerviano nella sfida disputata ieri 28 marzo allo stadio comunale di Origgio in occasione della ventisettesima giornata di campionato del girone G.

Sin dai primi minuti di gioco, la squadra di casa è anche padrona in campo imponendo ritmo e qualità con Catone che apre le danze insaccando l’undicesimo goal stagionale. Dopo l’1-0, l’Airoldi ha travolto gli avversari con le doppiette di Ratti e Pelle e i goal di Frattini, Ziccardi e Farissi che insacca l’ottava e ultima rete del match. Unico neo di una partita letteralmente perfetta è l’espulsione rimediata dall’estremo difensore Riccardo Borroni che, a causa di un’uscita obbligata da una svista difensiva, travolge l’attaccante avversario.

Straordinaria prestazione, dunque, messa in scena dall’Airoldi under 21 con cui conquista l’undicesima vittoria del girone di ritorno su dodici sfide disputate volando, così, al sesto posto della classifica.

AIROLDI – NERVIANO 8-0