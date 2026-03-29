Calcio

CESATE – Giornata positiva per Universal Solaro e S.C. United, entrambe uscite vincenti dalla prova odierna. I giallorossi espugnano il campo del Ceriano Laghetto con un secco 2-0, indirizzando la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Drago e Latino. Successo interno invece per lo United, che supera il Luino 2-0 con una prova solida: a decidere la sfida sono Pedrocchi a inizio ripresa e Confalonieri nel finale.

Prova di forza dell’Aurora Cantalupo, che travolge il Canegrate con un netto 5-1 al termine di una gara dominata fin dalle prime battute: gli ospiti chiudono già il primo tempo sul triplo vantaggio e gestiscono senza difficoltà nella ripresa. Approfitta per salire a sette lunghezze di distanza dall’Accademia Inveruno, che recupererà la partita di oggi sabato 4 aprile.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Accademia BMV-Castanese 1-0 Reti: 18′ pt Fantaziu

Canegrate-Aurora Cantalupo 1-5 Reti: 18′ pt Gerevini (A), 28′ pt Losada (A), 43′ pt Alberti (A), 14′ st Urso (A), 20′ st Rotiroti (C), 42′ st Torini (A),

Ceriano Laghetto-Universal Solaro 0-2 Reti: 2′ pt Drago, 31′ pt Latino

Gavirate-Vighignolo 0-0

Morazzone-Gallarate 2-2 Reti:

S.C. United-Luino 2-0 Reti: 3′ st Pedrocchi, 45′ st Confalonieri

Verbano-Acc. Vittuone 1-3 Reti: 15′, 17′ pt Bertoli (AV), 31′ pt Bugno (AV), 45′ st Carpanese (Ve)