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CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle famiglie tra arte e creatività al museo Branda Castiglioni. Domenica 29 marzo alle 15 è in programma “Ritratti in famiglia”, laboratorio didattico pensato per avvicinare bambini e genitori alla scoperta del patrimonio artistico del palazzo.

L’iniziativa, curata da Lab – Laboratorio Arte Bimbi, propone un percorso esplorativo dedicato ai “nobili Castiglioni” raffigurati nei dipinti conservati nelle sale del museo. Dopo una prima fase di osservazione e racconto, l’esperienza si trasformerà in un’attività pratica.

Le famiglie saranno infatti coinvolte in un workshop creativo durante il quale potranno realizzare una propria “traccia” visiva, ispirandosi all’antica tradizione di lasciare un segno di sé ai posteri. Un’occasione per unire gioco e cultura, permettendo ai più giovani di scoprire la storia del territorio in modo coinvolgente e partecipato.

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