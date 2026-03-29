Saronnese

CISLAGO – Proseguono gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle banchine stradali nel tratto compreso tra il Parco dell’Alpino e il complesso residenziale di via Raffaello. Il Comune ha comunicato il completamento dei lavori di posa dei cavidotti in via Raffaello, realizzati in vista dell’interramento delle linee aeree Telecom ed Enel. In attesa della rimozione dei pali di sostegno delle reti, il cantiere si sposterà ora in un’altra zona del paese.

Sin dai giorni scorsi, infatti, le attività sono state trasferite in via Colombo, con il via agli scavi per la realizzazione delle trincee drenanti. Si tratta di un ulteriore passo nel programma di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture stradali della zona.

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(foto archivio)

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