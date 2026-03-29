SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 28 marzo, in primo piano episodi di cronaca con momenti di tensione in città, incidenti che hanno causato disagi alla viabilità e novità importanti sul fronte sanitario con l’inaugurazione di una nuova struttura dedicata alla medicina di comunità.

Momenti di paura in via Colombo, dove urla, sirene e un acceso diverbio hanno attirato l’attenzione dei residenti: emergono le prime ricostruzioni su quanto accaduto e sull’intervento delle forze dell’ordine.

È di un ferito in codice giallo il bilancio dello schianto tra un’auto e una moto allo svincolo autostradale, con l’uomo soccorso e trasportato in ospedale per le cure.

L’incidente all’uscita dell’autostrada ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti tra le rotonde della zona nelle ore successive.

A Origgio è stata inaugurata la nuova casa dei medici, struttura pensata per rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e diventare punto di riferimento per i cittadini.