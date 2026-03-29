Città

SARONNO – La musica al servizio della solidarietà internazionale: protagonista dell’evento è un saronnese, Stefano Nigro, che dirigerà l’orchestra del “Concerto per la Pace”. L’appuntamento,fissato per domenica 29 marzo alle 18 nella cornice del salone Estense di via Sacco 5 a Varese, vedrà l’esibizione della Società Cameristica Minium sotto la guida di Nigro. Ad arricchire il valore artistico della manifestazione sarà la presenza del celebre violista Danilo Rossi.

L’iniziativa, promossa dal comune di Varese in collaborazione con l’associazione Flangini, non è solo un momento culturale, ma un importante gesto di impegno civile. L’ingresso all’evento è gratuito, ma sarà possibile lasciare un’offerta libera che verrà interamente devoluta al fondo emergenze di Medici senza frontiere (Msf).

A testimonianza della rilevanza della causa, la serata vedrà la partecipazione di una rappresentanza nazionale di Msf Italia. L’apertura e l’introduzione dei lavori saranno affidate a Helin Yildiz, consigliera comunale di Varese.

(foto archivio)

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