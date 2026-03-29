CISLAGO – Un appello per rintracciare una testimone dopo un incidente stradale. È quello lanciato dalla conducente della vettura coinvolta nel sinistro avvenuto venerdì 27 marzo intorno alle 19,20 sulla Provinciale Varesina, all’altezza del civico 1473 di via Cesare Battisti.

Secondo quanto riferito, al momento dell’incidente una donna si è fermata per prestare aiuto ed avrebbe assistito direttamente alla scena. Una presenza ritenuta importante per chiarire con precisione la dinamica dei fatti, ma di cui purtroppo non sono stati raccolti i contatti.

Per questo motivo la donna chiede la collaborazione della comunità: chiunque fosse presente o abbia informazioni utili è invitato a farsi avanti. In particolare, l’appello è rivolto proprio alla donna che si è fermata a soccorrere, affinché possa mettersi in contatto e fornire la propria testimonianza.

L’obiettivo è raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Eventuali testimoni possono segnalare la propria disponibilità contattando la redazione o la caserma dei carabinieri, che provvederà a mettere in contatto le parti interessate.

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