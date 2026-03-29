Limbiate

LIMBIATE – Un compleanno reso ancora più speciale da un gesto simbolico e carico di significato. L’altro giorno il sindaco Antonio Romeo e il comandante della polizia locale hanno incontrato Andrea, dell’associazione “Voglio la Luna”. Per l’occasione è stato consegnato ad Andrea un regalo pensato proprio per lui: il berretto della polizia locale, simbolo di una passione che il ragazzo ha sempre dimostrato con entusiasmo.

Un momento semplice ma particolarmente sentito, che ha coinvolto tutti i presenti e che ha voluto esprimere vicinanza e attenzione nei confronti di Andrea, nel giorno del suo compleanno. Un’iniziativa che conferma come anche piccoli gesti possano avere un grande valore, rendendo un giorno importante ancora più memorabile.

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