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SARONNO – Domenica 29 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste. Il contesto resta stabile grazie al rafforzamento dell’alta pressione, ma con la presenza di venti sostenuti che rappresentano l’elemento più significativo.

Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di 8°C e una massima che potrà raggiungere i 17°C, favorendo condizioni gradevoli soprattutto nelle ore centrali. Da segnalare però la ventilazione tesa dai quadranti settentrionali sia al mattino sia al pomeriggio, associata a un’allerta meteo per vento. Le raffiche potranno risultare a tratti sostenute, rendendo l’aria più fresca rispetto ai valori termici registrati e incidendo sulla percezione del clima, soprattutto nelle zone più esposte.

Nonostante il vento, il tempo resterà stabile e asciutto per tutta la giornata, con solo qualche locale annuvolamento nelle prime ore del mattino, destinato a dissolversi rapidamente lasciando spazio a schiarite diffuse.

In Lombardia, la presenza dell’alta pressione garantirà condizioni simili su gran parte del territorio, con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi e ampie schiarite nel corso della giornata. Solo sulle pianure orientali e sulle Prealpi si potranno osservare nubi sparse alternate a momenti soleggiati, ma senza fenomeni di rilievo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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