Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Fermo il Fbc Saronno, la Careonnese gioca nel tardo pomeriggio a Erba contro l’Arcellasco, in Eccellenza; mentre nelle categorie inferiori spicca il derby Ceriano Laghetto-Universal Solaro di Promozione.

Cambio d’orario e da oggi inizio gare (ove non diversamente indicato) alle 15.30

In Eccellenza 14′ giornata di ritorno Arcellasco-Caronnese (ore 18.30) con arbitro Davide Nicotera di Aprilia (David Tirloni di Treviglio e Nicolò Gibbin di Voghera), Ardor Lazzate-Vigevano (alle 15) con arbitro Damiano Carrubba di Brescia (Mattia Lanzavecchia di Varese ed Angela Pizzalunga di Bergamo) mentre Fbc Saronno-Vis Nova è rinviata a mercoledì 8 aprile.

In Promozione, 12′ giornata di ritorno, nel girone B Meda-Rovellasca con arbitro Gabriel Barbosa di Chiari (Dario Chimenti di Milano e Valentina D’Angheo di Cinisello Balsamo), nel girone C Ceriano Laghetto-Universal Solaro con arbitro Niccolò Carbonoli di Varese (Omar Boulaharajane di Busto Arsizio e Filippo Radice di Busto Arsizio), Sc United-Luino con arbitro Alessia Bosisio di Como (Andrea Santarsiero di Busto Arsizio e Spiridione Maresca di Milano) e Canegrate-Aurora con arbitro Alessandro Mauri di Lecco (Marco Letterio di Saronno ed Alessandro Bloise di Milano).

In Prima categoria, 12′ giornata di ritorno, girone A Olimpia Tresiana-Tradate Abbiate con arbitro Samuele Filippini di Varese, nel girone B Sesto 2012-Gerenzanese con arbitro Marcelo Diaz di Seregno.

In Seconda categoria, 12′ di ritorno, nel girone R Amor sportiva-Oratorio Passirana con arbitro Mattia Rignanese di Legnano, Osaf-Dal Pozzo con arbitro Stefano Re Depaolini di Legnano e Pro Juventute-Mazzo 80 con arbitro Emanuele Prestinice di Legnano. Nel girone S Cgds Misinto-Albiatese con arbitro Pietro Tagliabue di Monza e Palazzolo Milanese-Cogliatese con arbitro Massimo Colazzo di Monza.

In Terza categoria, 12′ di ritorno, Sant’Ilario Milanese-Airoldi Origgio con arbitro Marco Nicoli di Busto Arsizio e Virtus Sedriano-Equipe Garibaldi con arbitro Christian Bosotti di Legnano.

(foto: lo stadio di Ceriano Laghetto)

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