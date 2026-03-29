Città

SARONNO – “Nessuno spazio alle opposizioni”: è questo il giudizio netto espresso dal capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone dopo l’ultimo consiglio comunale, segnato dal voto sul Piano comunale di protezione civile.

Al centro della polemica i tempi di analisi del documento, composto da circa 1770 pagine. Guaglianone sottolinea come già nelle sedi istituzionali – dalla commissione statuto e regolamento alla conferenza dei capigruppo – fosse stata avanzata la richiesta di concedere più giorni per l’esame del piano. “Una richiesta condivisa anche da altri consiglieri di opposizione, ma che non è stata accolta”.

Secondo il capogruppo, la gestione dell’iter sarebbe stata caratterizzata da criticità. “Nei giorni precedenti al consiglio si sono susseguiti errori nella produzione dei documenti e nell’indicazione dei tempi. Un pasticcio che ha rafforzato la nostra convinzione sulla necessità di rinviare il punto” .

La decisione della maggioranza guidata dal sindaco Ilaria Pagani di procedere comunque al voto viene definita come una chiusura al confronto. “La maggioranza ha scelto ancora una volta di andare per la propria strada senza tenere conto delle istanze della minoranza”, afferma Guaglianone, criticando anche il presidente del consiglio comunale per non aver accolto la richiesta di rinvio avanzata unitariamente dalle opposizioni.

Da qui la scelta politica: l’uscita dall’aula e la mancata partecipazione al voto da parte dei gruppi di minoranza. “Non possiamo prestare il fianco ai ‘pasticci’ che ci vengono propinati”.

Non manca il riconoscimento del valore del piano: “Riteniamo importante il servizio dei volontari della protezione civile e la digitalizzazione del piano”. Ma il giudizio resta netto sul metodo: “Grande è il rammarico per la rigidità mostrata e per una prassi che si ripete”.

Il passaggio finale è apertamente polemico: “Non c’è alcuna volontà di collaborare con l’opposizione, alla faccia degli slogan da campagna elettorale”. E conclude: “Andiamo avanti per la nostra strada, nella coerenza delle nostre azioni”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09