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SARONNO – Sarà una partecipazione da record quella della Rari Nantes Saronno ai Criteria Giovanili di Riccione 2026, uno degli appuntamenti più importanti del calendario natatorio italiano. La società saronnese porterà in vasca un gruppo numeroso e competitivo, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto durante la stagione.

A guidare la spedizione sarà il direttore tecnico Leonardo Sanesi, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Questo ennesimo record di qualificati rappresenta per noi un traguardo significativo. È il frutto dell’impegno quotidiano degli atleti, della dedizione dello staff tecnico e del supporto costante della società”.

Nel dettaglio, la squadra femminile sarà impegnata da giovedì a domenica con Eleni Moia (100 e 200 farfalla), Vittoria Niggi (200 dorso), Giorgia Bertasi (200 dorso), Rebecca Borroni (50 rana) e Dora Tramonti (50 e 100 dorso). La sezione maschile scenderà invece in vasca da lunedì a giovedì con Tommaso Porcu (50, 100 e 200 rana; 200 misti; 200 stile libero), Fabrizio Fuscaldo (50 e 100 rana; 50 e 100 dorso) e Riccardo Scarantino (50 stile libero).

Una presenza importante, sia per quantità che per qualità, che conferma la Rari Nantes Saronno tra le realtà più solide e in crescita del movimento natatorio giovanile. L’obiettivo ora è affrontare la competizione con determinazione, cercando di trasformare le qualificazioni in prestazioni di alto livello.

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