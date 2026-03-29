Comasco

ROVELLO PORRO – Un gesto concreto di solidarietà arriva dall’associazione Ave di Rovello Porro, che ha donato uno scooter per disabili all’associazione “Le Cuffie Colorate” di Busto Arsizio. Il mezzo, che era custodito nei depositi dell’associazione rovellese, sarà ora utilizzato da una persona con disabilità che ne aveva reale necessità, contribuendo così a migliorare la sua autonomia negli spostamenti quotidiani.

Le Cuffie Colorate, attiva da quasi quarant’anni, si occupa di promuovere l’inclusione attraverso attività sportive, momenti di socialità e iniziative di volontariato, rappresentando un punto di riferimento per il territorio. Dall’associazione Ave è arrivato anche un ringraziamento a tutti i sostenitori, sottolineando come ogni gesto di solidarietà contribuisca a rafforzare il senso di comunità e vicinanza verso chi ha più bisogno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

29032026