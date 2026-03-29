Comasco

ROVELLO PORRO – Diciotto partecipanti in campo e un obiettivo condiviso: sostenere la protezione civile. Si è svolto sabato 21 marzo il torneo benefico di padel organizzato al centro sportivo PadelUs, un’iniziativa che ha unito sport e solidarietà.

L’evento ha visto la partecipazione di giocatori e volontari che, tra partite e momenti di condivisione, hanno contribuito alla raccolta fondi destinata al nucleo protezione civile Anc Saronno. Una giornata partecipata, caratterizzata da un clima positivo e collaborativo, in cui il risultato sportivo ha lasciato spazio al valore dell’iniziativa.

Al termine del torneo gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti i presenti per la disponibilità e il sostegno dimostrato. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Dario Canonici, figura centrale per la riuscita dell’iniziativa.

Il ricavato sarà utilizzato per supportare le attività del nucleo di protezione civile, impegnato sul territorio in interventi di emergenza e prevenzione. Un contributo concreto che nasce da una giornata di sport e che rafforza il legame tra associazioni e comunità locale.

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