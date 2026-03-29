Cronaca

SARONNO – Controlli con cani antidroga nelle aree sensibili della città: il Comune investe 5.200 euro per rafforzare la sicurezza, intervenendo in particolare nelle zone più esposte come stazioni, scuole e Ztl.

Il provvedimento arriva con una determina del comando della polizia locale e prevede l’attivazione di servizi specifici con unità cinofile addestrate alla ricerca di sostanze stupefacenti. In programma dieci uscite distribuite in diversi orari, anche serali e festivi, con l’obiettivo di aumentare la presenza sul territorio e prevenire attività illecite.

L’incarico è stato affidato a un operatore specializzato, con esperienza già maturata in precedenti interventi insieme agli agenti saronnesi. L’utilizzo dei cani antidroga viene considerato uno strumento efficace sia per il contrasto diretto allo spaccio sia come deterrente nelle aree più frequentate.

Si tratta di un intervento che si inserisce nel quadro delle azioni sulla sicurezza urbana già discusse nelle scorse settimane. Durante la commissione sicurezza, infatti, la sindaca Ilaria Pagani aveva anticipato la volontà di potenziare i controlli nei punti più delicati della città, indicando tra le possibili misure proprio l’impiego di unità cinofile.

Il documento evidenzia come sia “prioritario monitorare costantemente i luoghi sensibili della città” e rafforzare i servizi della polizia locale con strumenti aggiuntivi, soprattutto nelle zone con maggiore presenza di persone e potenziali criticità. La spesa complessiva è pari a 5.200 euro.

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