Softball

CASTELFRANCO VENETO – Prima giornata di campionato con esiti diversi per le due squadre del territorio impegnate in Serie A1 di softball. L’Mkf Saronno divide la posta a Castelfranco Veneto con le locali Thunders Castellana, mentre la Rheavendors Caronno incassa una doppia sconfitta sul campo di Pianoro.

Per Saronno l’avvio è positivo in gara uno, vinta 11-7 grazie a un attacco molto produttivo, capace di colpire anche tre fuoricampo con Saviola, Bartoli e Peterson. Le lombarde indirizzano subito la partita con cinque punti nelle prime riprese e riescono a gestire il tentativo di rimonta delle avversarie. Diverso l’andamento della seconda sfida, dove le Thunders Castellana partono forte e costruiscono il successo già nei primi inning. Non basta a Saronno il contributo offensivo di Bartoli, autrice di due extrabase, con le venete che chiudono sul punteggio di 8-3.

Giornata difficile invece per la Rheavendors Caronno in trasferta, superata due volte dalla Mia Office Pianoro. In gara uno le lombarde cedono 11-4 al termine di una partita ricca di punti, condizionata anche da alcune disattenzioni difensive. Più equilibrata gara due, dove a lungo sono le lanciatrici a prevalere sugli attacchi. Il match si decide al quinto inning con l’allungo decisivo delle emiliane, che poi resistono al tentativo di rimonta di Caronno e vincono 4-2.

Risultati 1′ turno Serie A1

Mia Office Pianoro-Rheavendors Caronno 11-4, 4-2

Thunders Castellana-MKF Saronno 7-11, 8-3

Ares Safety Macerata-Italposa Forlì 5-14, 1-11

Bertazzoni Collecchio-Itas Mutua Rovigo 7-3, 3-12

Posticipo lunedì 6 aprile ore 12 Lacomes New Bollate-Quick Bollate.

(foto Mkf Saronno a Castelfranco Veneto)

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