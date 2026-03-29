Città

SARONNO – La Stramatteotti torna nel 2026 con il suo spirito più autentico e conferma la formula che negli anni l’ha resa uno degli appuntamenti più partecipati del quartiere Matteotti: una camminata non competitiva aperta a tutti, pensata per vivere insieme le strade del rione all’insegna della convivialità, del movimento e della partecipazione. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, con ritrovo e partenza da piazza Matteotti, in viale Amendola, a Saronno.

L’iniziativa, ormai diventata una tradizione locale, coinvolge famiglie, gruppi di amici e anche gli animali domestici, offrendo un’occasione semplice e inclusiva per trascorrere del tempo all’aria aperta e rafforzare il senso di comunità. La manifestazione sarà infatti aperta anche ai partecipanti accompagnati dal proprio cane, in un contesto pensato per favorire la condivisione e la partecipazione di tutti.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca l’introduzione della categoria paraolimpica, scelta che amplia ulteriormente il carattere inclusivo della manifestazione. Accanto alla camminata sono previsti momenti di festa con premi a estrazione destinati ai partecipanti e premiazioni ufficiali per diverse categorie: saranno riconosciuti il primo e la prima classificati, il primo bambino o bambina fino a 10 anni, il gruppo iscritto più numeroso, l’atleta più anziano, l’atleta più giovane, il primo e la prima atleta paraolimpica e i primi tre animali partecipanti.

Le preiscrizioni saranno raccolte in diversi punti cittadini secondo un calendario già definito: sabato 28 marzo in piazza Libertà dalle 15 alle 19, domenica 29 marzo alla chiesa San Giuseppe dalle 10 alle 12, sabato 4 aprile ancora alla chiesa San Giuseppe dalle 17.30 alle 19, il 9 e 10 aprile in via Albertario alla scuola San Giovanni Bosco dalle 15.30 alle 16.30, mentre venerdì 11 aprile saranno attivi due punti di raccolta, in piazza Libertà dalle 15 alle 19 e in via Torricelli dalle 17.30 alle 19.

Per quanto riguarda i costi, la preiscrizione prevede una quota di 3 euro a persona e di 1 euro per animale, mentre l’iscrizione effettuata direttamente il giorno della manifestazione sarà di 5 euro a persona e di 2 euro per animale.

La Stramatteotti si conferma così un appuntamento accessibile e partecipato, nel quale il valore principale resta la possibilità di condividere un momento di sport, inclusione e socialità lungo le vie del quartiere.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09