Volley

MOZZATE – Partita combattuta ma l’ha spuntata la squadra ospite: il riferimento va al match clou, sabato, della 21′ giornata del campionato di volley maschile serie B, che a Mozzate ha visto opposti i locali della Res Volley contro la Rossella Ets Caronno, che vincendo si è confermata al secondo posto della graduatoria. Passo falso casalingo per la Pallavolo Saronno contro il modesto Parella Torino mentre Miretti Limbiate pur perdendo ha dato filo da tocere all’ambizioso Garlasco.

Risultati

21′ giornata: Albisola-Diavoli rosa 3-0, Sant’Anna Tomcar-Yaka Malnate domenica, Npsg-Novi 0-3, Mondovì-Ciriè 0-3, Pallavolo Saronno-Parella Torino 1-3, Res Volley Mozzate-Rossella Caronno 2-3, Garlasco-Miretti Limbiate 3-2.

Classifica

Ciriè 46 punti, Rossella Ets Caronno 45, Yaka Malnate 44, Novi 43, Garlasco e Res Volley 40, Albisola 35, Pallavolo Saronno 32, Diavoli rosa 29, Sant’Anna Tomcar 26, Parella Torino 20, Npsg 17, Mondovì 12, Miretti Limbiate 9.

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(foto archivio)

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