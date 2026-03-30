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CASTIGLIONE OLONA – Serata dedicata al tema della legalità giovedì 26 marzo al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, che ha ospitato un incontro pubblico con il magistrato Alfredo Morvillo. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Castiglione Olona insieme a Volarte Italia, ha visto la partecipazione di un pubblico interessato ad ascoltare la testimonianza di una lunga carriera al servizio dello Stato. Morvillo ha ripercorso oltre quarant’anni nella magistratura, raccontando il proprio impegno nella lotta alla mafia, prima come pretore a Corleone e poi come procuratore della Repubblica a Trapani.

Nel corso della serata il magistrato ha ricordato anche figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata, come la sorella Francesca Morvillo e il cognato Giovanni Falcone, sottolineando l’importanza di trasmettere il loro esempio e i loro valori alle nuove generazioni. L’incontro è stato moderato dall’avvocato Gianmarco Airaghi e ha visto la presenza anche di Claudio Castelli, già presidente della Corte di Appello di Brescia.

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