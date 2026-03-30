Città

SARONNO – Un nuovo passo per dare voce ai residenti e affrontare in modo concreto il problema dei cattivi odori tra Saronno sud e Caronno: mercoledì 1 aprile alle 21 è in programma l’assemblea del Comitato Aria Pulita, nella sede di Ambiente Saronno in via Biffi 5, aperta a cittadini e interessati.

L’appuntamento arriva dopo la prima riunione organizzativa, che ha segnato l’avvio di un percorso più strutturato. Obiettivo chiaro: passare dalle segnalazioni sporadiche a un’azione coordinata, capace di dialogare con enti come Comune, Provincia e Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente).

Nel corso del primo incontro è emersa una linea condivisa: servono dati precisi e raccolti in modo sistematico. Per questo uno dei punti centrali dell’assemblea sarà la definizione delle modalità di raccolta delle segnalazioni, attraverso un sistema standardizzato che tenga conto di orari, intensità e tipologia degli odori.

All’ordine del giorno anche la nomina del portavoce e un aggiornamento sulla situazione, con la condivisione delle prossime azioni. Tra queste, la volontà di costruire un dossier documentato da presentare agli enti competenti per chiedere monitoraggi più continui ed efficaci.

Le testimonianze raccolte parlano di un disagio percepito da anni, con ricadute sulla vita quotidiana. Da qui la scelta di organizzarsi per affrontare il problema con metodo. L’invito è a partecipare numerosi e a condividere l’iniziativa: il coinvolgimento diretto dei cittadini resta uno degli elementi chiave per dare forza al percorso appena avviato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09