Saronnese

CISLAGO – Nei giorni scorsi l’auditorium di via Stazione ha ospitato la convention provinciale dell’Avis, un appuntamento che ha riunito volontari e rappresentanti da tutto il territorio. Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Stefano Calegari, che ha voluto sottolineare il valore della presenza dell’associazione in paese: “Ospitare l’assemblea provinciale non è solo un impegno formale, ma un segnale di vicinanza profonda verso chi, ogni giorno, trasforma la solidarietà in un gesto concreto, vitale e silenzioso”.

Nel suo intervento il primo cittadino ha evidenziato il significato del volontariato Avis, parlando di un “filo rosso che unisce, invisibile ma indistruttibile: quello del dono”, capace di legare generazioni diverse attraverso un impegno comune. La giornata ha avuto anche un valore simbolico per la realtà locale, con il riferimento ai 50 anni di attività dell’Avis cittadina. “Mezzo secolo di storia, in cui questa associazione è stata un cuore pulsante del nostro Comune, esempio di dedizione e punto di riferimento per generazioni di cittadini” ha ricordato Calegari.

Non è mancato anche un ricordo personale: “Da ragazzo anch’io facevo la mia parte. Ci ritrovavamo in tanti per donare il sangue: c’era quel mix di trepidazione e orgoglio. In quei momenti, nella semplicità, si costruiva qualcosa di grande”. In chiusura il sindaco ha rivolto un ringraziamento all’Avis provinciale per aver scelto Cislago come sede dell’incontro e alla sezione locale per il traguardo raggiunto, invitando a proseguire nel percorso intrapreso: “Continuate a essere l’esempio più bello di cosa significhi avere attenzione per l’altro”.

30032026