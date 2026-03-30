I più letti di ieri: controlli antidroga, incidente sulla Varesina e piazza della pace partecipata
30 Marzo 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 29 marzo, l’attenzione si concentra sulla sicurezza con i controlli antidroga in città, sulla ricerca di una testimone dopo un incidente sulla Varesina e su un evento partecipato in piazza. Spazio anche alla politica locale e allo sport giovanile.
Arrivano i cani antidroga e scattano controlli straordinari per oltre dieci ore nelle aree più sensibili, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare lo spaccio.
Saronno, arrivano i cani antidroga: 10 ore di controlli rafforzati nelle aree sensibili della città
Dopo l’incidente sulla Varesina, scatta un appello per rintracciare una donna che si è fermata a prestare i primi soccorsi e potrebbe fornire elementi utili.
Incidente sulla Varesina a Cislago: appello per trovare una testimone che ha prestato soccorso
Piazza Libertà si anima con “tessere la pace”, un’iniziativa partecipata tra fili, voci e condivisione che ha coinvolto numerosi cittadini.
Saronno tesse la pace: piazza Libertà si riempie di fili, voci e partecipazione. In un’autentica esperienza di pace
Duro intervento politico sul piano di protezione civile, con critiche sui documenti e sulla mancanza di confronto nel percorso decisionale.
Piano protezione civile, Guaglianone affonda: “Pasticci sui documenti e zero dialogo”
Nel calcio, l’under 21 dell’Airoldi offre una prestazione brillante e supera nettamente il Nerviano in una partita ricca di spettacolo.
Calcio, l’Airoldi under 21 regala spettacolo: travolto il Nerviano
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