Lazzate

LAZZATE – Grande partecipazione domenica mattina a Lazzate per la “Quater pass cun i Avisit”, la tradizionale camminata promossa dall’Avis insieme all’Asd Gap Lazzate. A tracciare un bilancio dell’iniziativa è stato il sindaco Andrea Monti, che ha parlato di circa 1500 iscritti, numeri che confermano il successo consolidato dell’evento nel panorama delle manifestazioni locali.

La camminata ha richiamato come di consueto tanti partecipanti, tra appassionati e famiglie, trasformando le strade del paese in un momento di sport e socialità. Dal primo cittadino è arrivato anche un ringraziamento a tutti i volontari che hanno contribuito all’organizzazione, rendendo possibile lo svolgimento dell’iniziativa.

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(foto: selfie con sindaco Andrea Monti all’evento podistico)

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