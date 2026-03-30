Manutenzione elettrica a Caronno Pertusella: previsti distacchi domani 31 marzo
30 Marzo 2026
I residenti di diverse zone di Caronno Pertusella dovranno fare i conti con un’interruzione programmata dell’energia elettrica nella giornata di domani, martedì 31 marzo. L’erogazione della corrente verrà sospesa per circa sette ore, nello specifico dalle 8 fino alle 15, a causa di alcuni necessari interventi di potenziamento tecnico sulla rete degli impianti locali.
Le operazioni coinvolgeranno un perimetro piuttosto vasto del quartiere, interessando numerose arterie cittadine tra cui via 25 Aprile, via Pellico, via Primo Maggio, via Leonardo da Vinci e via Carlo Porta. Il coinvolgimento prosegue poi lungo via Manzoni, via Silone, via Beato Angelico, via Natale Cattaneo, Corso della Vittoria, via Monte Nero e Largo Donatori del Sangue.
Data la natura tecnica dell’intervento, i tecnici avvertono che la corrente potrebbe essere ripristinata momentaneamente senza preavviso prima dell’orario indicato per effettuare dei test; per questa ragione, si raccomanda caldamente a tutta la cittadinanza coinvolta di evitare l’utilizzo degli ascensori per l’intera durata dei lavori, così da scongiurare il rischio di rimanere bloccati all’interno.
Per monitorare in tempo reale lo stato dell’intervento o per ricevere assistenza specifica, gli utenti possono fare riferimento a diversi canali digitali messi a disposizione da e-distribuzione. È possibile consultare il sito web ufficiale della società, scaricare l’applicazione gratuita per smartphone oppure richiedere informazioni inviando un sms al numero 320.2041500, avendo cura di indicare il codice Pod presente sul proprio contatore
(foto d’archivio)