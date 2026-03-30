Altre news

SARONNO – Lunedì 30 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni per l’intero arco della giornata e assenza di precipitazioni. Il quadro meteorologico resta dominato dall’alta pressione, ma con una ventilazione sostenuta che rappresenta l’elemento più rilevante.

Le temperature si manterranno su valori nella norma per il periodo, con una minima di 4°C al mattino e una massima di 15°C nel pomeriggio. L’escursione termica sarà quindi evidente, favorita dai cieli sgombri da nubi. I venti soffieranno moderati da Nord nelle prime ore della giornata, ma tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio, quando sono attesi forti rinforzi da Nord-Nordovest. È infatti presente un’allerta meteo per vento, con possibili raffiche che potranno risultare sostenute soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.

Nonostante la ventilazione intensa, il sole sarà protagonista per tutta la giornata, garantendo condizioni asciutte e buona visibilità su tutto il territorio.

In Lombardia il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi su pianure e rilievi. Solo sulle aree alpine e prealpine orientali si potranno osservare nubi sparse, ma senza fenomeni associati. Il contesto generale resta quindi uniforme e dominato dall’alta pressione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—