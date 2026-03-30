Città

Da venerdì 10 aprile, Ceriano Laghetto ospiterà l’iniziativa “Orto sospeso”, il nuovo laboratorio di giardinaggio dedicato alla terza età per favorire l’invecchiamento attivo, stimolare la socializzazione e riscoprire il contatto con la natura. Con questi obiettivi l’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto, in collaborazione con il Cdi Macallè e nell’ambito del programma “Generazione Senior”, presenta l’originale iniziativa.

Il progetto consiste in un ciclo di 10 incontri pratici pensati specificamente per la terza età. I partecipanti avranno l’opportunità di imparare le tecniche di coltivazione di piante e fiori attraverso l’utilizzo di vasche rialzate (orti sospesi), che permettono di dedicarsi al giardinaggio in modo confortevole, senza affaticare la schiena o le articolazioni.

“Non si tratta solo di imparare a coltivare l’orto” – spiega l’assessora ai Servizi sociali, Francesca Sulis, “ma di creare un’occasione di incontro dove l’apprendimento tecnico si fonde con il piacere dello stare insieme e la cura del verde come benessere quotidiano.”Gli incontri si svolgeranno da 10 aprile, ogni venerdì dalle 9,30 alle 11,30 nell’area esterna del Centro diurno integrato Macallè di via Mazzini.

La partecipazione al progetto per gli anziani è completamente gratuita.

Il percorso è realizzato grazie al finanziamento di Regione Lombardia per le Politiche per l’Invecchiamento Attivo, con il supporto di ATS Brianza, Csv Monza Lecco Sondrio, Sociosfera Onlus e il Piano di Zona Ambito di Seregno. I posti sono limitati ed è per questo necessaria l’iscrizione contattando telefonicamente la referente del progetto, Floriana, al numero 3467994615.

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