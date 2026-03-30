Cronaca

ROVELLO PORRO – Inseguimento di quasi 20 chilometri tra più comuni, concluso con tre arresti e il recupero di refurtiva per circa 80 mila euro. Tutto è iniziato a Bizzarone, lungo la provinciale 23, dove i carabinieri hanno intimato l’alt a un’auto sospetta. Dopo un primo stop, il conducente ha improvvisamente inserito la retromarcia dandosi alla fuga in direzione Appiano Gentile. Ne è nato un inseguimento terminato a Rovello Porro, dove il veicolo è stato bloccato.

A bordo c’erano quattro persone: tre sono state arrestate – due uomini peruviani e una donna cubana, tra i 35 e i 58 anni – mentre un quarto occupante è riuscito a fuggire a piedi ed è ricercato. All’interno dell’auto sono stati trovati gioielli in oro e contanti in diverse valute, risultati provento di un furto in abitazione avvenuto in Svizzera. Il valore complessivo della refurtiva è di circa 80 mila euro ed è già stata restituita al proprietario.

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