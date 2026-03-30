Cronaca

SARONNO – Ha urtato un furgone in sosta e si è allontanato senza lasciare i propri dati: è quanto accaduto oggi pomeriggio, lunedì 30 marzo, in piazza Unità d’Italia.

Il proprietario del furgone aveva lasciato il veicolo regolarmente in sosta. Al rientro ha notato evidenti segni d’urto nella zona superiore del furgone, un dettaglio che fa ipotizzare il coinvolgimento di un mezzo più alto, come un autocarro in transito o impegnato in una manovra.

L’uomo ha subito chiesto l’intervento della polizia locale. Gli agenti sono arrivati sul posto per un sopralluogo, verificando i danni e raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Secondo una prima valutazione, l’urto potrebbe essere avvenuto durante il passaggio o una manovra di un mezzo pesante, senza che il conducente si fermasse a segnalare quanto accaduto.

Per chiarire la dinamica, la polizia locale ha acquisito le immagini della videosorveglianza della zona. L’obiettivo è individuare il veicolo coinvolto e risalire al conducente. Se identificato, il responsabile sarà chiamato a risarcire i danni e potrà essere sanzionato per essersi allontanato senza lasciare le proprie generalità, come previsto dal codice della strada.

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