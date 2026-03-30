Città

SARONNO – Il primo incontro di “Ti Facilito” sull’intelligenza artificiale, tenutosi il 24 marzo, si è chiuso con una partecipazione significativa e con un riscontro positivo da parte dei presenti, confermando l’interesse crescente verso i temi legati all’innovazione e all’uso consapevole degli strumenti digitali. Dopo il successo del primo ciclo di incontri sugli strumenti digitali della pubblica amministrazione, tornano così i corsi di “Ti facilito”, iniziativa nata per accompagnare i cittadini nell’acquisizione di competenze tecnologiche utili nella vita quotidiana e nell’accesso ai servizi digitali.

Il nuovo ciclo di appuntamenti è dedicato al tema dell’intelligenza artificiale e si svolgerà al Palaexbo. Il prossimo incontro è in programma martedì 31 marzo dalle 21 alle 22 con una seconda serata dal titolo “Cos’è l’intelligenza artificiale e le infinite applicazioni”, durante la quale saranno approfondite le principali possibilità di utilizzo delle tecnologie intelligenti in diversi ambiti della vita quotidiana e professionale.

Il percorso proseguirà martedì 14 aprile, sempre dalle 21 alle 22, con il terzo appuntamento dedicato a “Giocare con l’intelligenza artificiale: testi, immagini, presentazioni, video”, incontro pensato per offrire esempi pratici di utilizzo applicato attraverso strumenti e dimostrazioni concrete.

La partecipazione è gratuita. Per adesioni e informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure contattare Silvia Testi al numero 335 7841710.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09