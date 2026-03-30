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TRADATE – Con l’arrivo della primavera tornano le iniziative all’aria aperta sul territorio, tra escursioni, camminate e momenti di socialità immersi nella natura. Un primo esempio è arrivato nei giorni scorsi dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, dove si è svolta la camminata “Il risveglio del bosco”.

L’iniziativa, organizzata ad Appiano Gentile, ha registrato una partecipazione numerosa, con circa 120 persone presenti lungo i sentieri del parco, a testimonianza della voglia di vivere gli spazi verdi dopo i mesi invernali. A rendere possibile l’evento è stata l’associazione CamminAppiano, che ha curato l’organizzazione e la logistica della giornata, accompagnando i partecipanti in un percorso alla scoperta del bosco nel periodo della sua rinascita primaverile.

Dal Parco Pineta è arrivato un ringraziamento sia ai partecipanti sia agli organizzatori, sottolineando il successo dell’iniziativa che segna l’avvio della stagione degli eventi all’aperto.

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(foto: un momento della camminata nel parco)

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