Tutto lo sport locale: Caronnese e Ardor avanti tutta, l’Universal Solaro vince il derby
30 Marzo 2026
SARONNO – Fermo il Fbc Saronno, che gioca merocledì 8 aprile il posticipo con la Vis Nova, nel calcio in Eccellenza brillano le stelle di Caronnese ed Ardor Lazzate, ieri entrambe vincenti.
Calcio Eccellenza, l’Ardor Lazzate non si ferma più: battuto il Vigevano, ora la salvezza non è un sogno lontano
Nelle categorie inferiori, Aurora in Promozione sempre più vicina alla vittoria nel campionato, mentre il derby la vittoria esterna dell’Universal Solaro sul Ceriano. Per quanto concerne le categorie minori, in Seconda categoria i successi di Amor sportiva e Pro Juventute.
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Calcio 1′ e 2′ cat. locale: vittoriose Amor Sportiva, Cistellum e Pro Juventute; sconfitta a Sesto San Giovanni la Gerenzanese
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Calcio 3′ cat. A, Equipe Garibaldi espugna Sedriano e si porta a un punto dalla seconda
In serie D pesante sconfitta per la Varesina.
Calcio Serie D: Varesina ko a Venegono, la Leon ribalta tutto nella ripresa
Per le giovanili, ampio successo dell’Airoldi Origgio.
Calcio, l’Airoldi under 21 regala spettacolo: travolto il Nerviano
Nel basket, perde al secondo supplementare la Robur Saronno, contro la Nerviantese, in una gara davvero infinita.
Basket: partita folle con Nerviano, la Robur Saronno cede 102-105 dopo due supplementari
Nel volley vince Caronno e perde Saronno.
Volley serie B, Caronno la spunta a Mozzate. Ko inatteso del Saronno, Miretti Limbiate osso duro a Garlasco
Via anche alla stagione di A1 del softball, “pari” il Saronno e doppia sconfitta per Caronno.
Softball A1: un successo per Saronno, doppio ko per Caronno all’esordio
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(foto: una fase di Arcellasco-Caronnese)
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