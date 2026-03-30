Cronaca

SARONNO – Ancora problemi per il vento in città: una lampada dell’illuminazione pubblica è rimasta sospesa solo dal filo in via Grieg, facendo scattare l’allarme nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo.

A notare la situazione sono stati alcuni passanti e dipendenti delle aziende del comparso, che hanno visto il corpo illuminante staccato dal supporto e penzolante sopra la strada. Il timore era che potesse cadere da un momento all’altro, anche alla luce delle raffiche registrate negli ultimi giorni.

Per questo è stata contattata la polizia locale, intervenuta per verificare la segnalazione e valutare la messa in sicurezza dell’area.

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