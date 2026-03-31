Softball

BOLLATE – Nuovo innesto per il Quick Mill Bollate in vista della stagione di Serie A1 di softball. La società ha annunciato l’arrivo di Nicola Simpson, giovane lanciatrice classe 2003.

Simpson arriva dopo l’esperienza negli Stati Uniti, dove ha giocato prima con Tennessee e successivamente con la Seattle University, portando così a Bollate un profilo internazionale e di prospettiva.

Si tratta di un rinforzo importante per la pedana delle bollatesi, che puntano a confermarsi ai vertici del campionato anche in questa stagione. L’esordio ufficiale del Quick Mill Bollate è in programma lunedì 6 aprile alle 12 al centro sportivo di Ospiate, nel posticipo della prima giornata. Per l’occasione andrà in scena il derby contro la neopromossa Lacomes New Bollate.

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