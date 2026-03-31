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CASTIGLIONE OLONA – Giornata speciale per la comunità, che celebra un traguardo davvero raro: Angelina Bottazzini, per tutti Lina, ha compiuto 105 anni. Un compleanno che rappresenta non solo un numero importante, ma anche una vita lunga e ricca di esperienze, relazioni e momenti significativi. Lina è considerata da molti un punto di riferimento, esempio di forza e saggezza per chi ha avuto modo di conoscerla.

Accanto a lei, in questa giornata, familiari, amici e vicini, riuniti per festeggiare con affetto un traguardo così significativo e condividere un momento di gioia. Alla festeggiata sono arrivati gli auguri della comunità, con l’auspicio di trascorrere una giornata serena, circondata dall’affetto delle persone care.

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