Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Incidente stradale nella notte in via Laghetto, dove poco dopo l’1 si è verificato uno scontro semifrontale tra un’auto e un furgoncino. L’impatto è avvenuto nei pressi dell’intersezione con via Piave. Coinvolti una Ford Fiesta e un furgone bianco, che secondo una prima ricostruzione viaggiavano in direzioni opposte. La violenza dello scontro ha fatto inizialmente temere conseguenze più gravi, ma fortunatamente i due conducenti hanno riportato ferite lievi. Tra i coinvolti anche una ragazza di 23 anni, soccorsa in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno, i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno. Spetterà ai militari chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, attraverso i rilievi effettuati e le testimonianze raccolte sul posto.

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