Politica

CERIANO LAGHETTO – Un gazebo per raccogliere firme e ascoltare i cittadini sui temi della sicurezza e delle criticità del territorio: l’appuntamento è sabato 11 aprile in via Volta, nell’area parcheggio della posta.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Costituente n. 47 di Futuro Nazionale con il titolo “Tolleranza Zero”. Si tratta di un momento di incontro aperto alla cittadinanza, pensato per confrontarsi direttamente con i residenti e raccogliere segnalazioni e proposte.

Saranno presenti il referente Elio Berto e il vice referente Teodoro Garruto, che incontreranno i cittadini per “ascoltare le loro istanze e condividere proposte concrete”.

Durante la mattinata sarà attiva anche una raccolta firme su diversi temi: dalla richiesta di maggiore sicurezza sul territorio brianzolo alla tutela del Paese, fino al “no alle guerre” e alle iniziative per contrastare il caro bollette che incide su famiglie e imprese.

L’incontro si propone come un’occasione di partecipazione civica, aperta a tutti coloro che vogliono contribuire al miglioramento della comunità locale.

Per informazioni è possibile contattare Teodoro Garruto al numero 3331138779.

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