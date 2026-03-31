Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 30 marzo, in primo piano la sicurezza con furti e inseguimenti tra le strade del territorio, ma anche episodi di danneggiamenti e i disagi causati dal vento. Non manca uno spazio per iniziative artistiche e di fede che hanno attirato grande attenzione.

Ancora un furto in un appartamento nel rione di via Don Monza, dove i ladri hanno provocato ingenti danni forzando finestra e cassaforte, lasciando dietro di sé segni evidenti del passaggio.

A Rovello Porro un inseguimento lungo 19 chilometri si è concluso con tre arresti e il recupero della refurtiva, al termine di un’operazione che ha impegnato le forze dell’ordine.

Grande interesse per il presepe di Pasqua, un imponente diorama frutto di migliaia di ore di lavoro, capace di unire arte e spiritualità attirando numerosi visitatori.

In piazza Unità d’Italia un furgone è stato danneggiato da un mezzo pirata, con il responsabile che si è dato alla fuga e sono in corso accertamenti per identificarlo.

Il vento torna a colpire la città causando situazioni di pericolo, come un lampione rimasto sospeso solo dal filo in via Grieg, rendendo necessario l’intervento per la messa in sicurezza.

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