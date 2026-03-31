Il saronnese Ludovico Bini continua a vincere: oro in Spagna ai World Para Future di Tennistavolo
31 Marzo 2026
PLATJA D’ARO – Dopo una settimana dalla sua prima semifinale internazionale, il saronnese Ludovico Bini conferma ancora una volta il suo grandissimo talento nel mondo del tennistavolo paralimpico conquistando il primo titolo all’ITFF World Para Future Costa Brava svolto lo scorso 27 marzo a Platja D’Aro in Spagna.
Il trionfo del diciassettenne di Saronno guidato dal tecnico Giovanni Palazzoli arriva grazie alle sfide vinte nei quarti per 3-0 contro il ceco Vit Spalek, in semifinale per 3-2 contro lo spagnolo testa di serie del torneo Alejandro Diaz e, infine, nella finale stravinta contro l’israeliano Yehonatan Chaim Levi messo ko per 3-1.
A soli diciassette anni, l’atleta saronnese, grazie al suo straordinario talento, passione e lavoro, centra la primissima medaglia d’oro internazionale in una delle più importanti competizioni del circuito ITFF dedicato ai migliori giovani talenti al mondo di tennistavolo ribadendo il suo magnifico stato di forma.
(foto da Federazione Italiana Tennistavolo)