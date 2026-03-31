Calcio

SARONNO – Lo scorso24 marzo si è svolta l’inaugurazione ufficiale del fan club Cagliari di Saronno “Gigi Riva”, nato lo scorso gennaio e già diventato un importante punto di riferimento per i tifosi rossoblù del territorio. L’evento si è tenuto a Legnano, dove numerosi appassionati del Cagliari Calcio e simpatizzanti si sono ritrovati per celebrare insieme questa nuova realtà.

Tra gli ospiti presenti, grande emozione per la partecipazione di Nicola Riva, figlio della leggenda rossoblù Gigi Riva, la cui presenza ha reso la serata ancora più speciale. Presente anche il calciatore del Cagliari Mattia Felice, attualmente infortunato, che ha voluto comunque partecipare all’evento testimoniando il forte legame con i tifosi. Durante la serata si sono svolti momenti di aggregazione, tra giochi e iniziative che hanno coinvolto tutti i partecipanti, creando un clima di entusiasmo e condivisione.

A intervenire è stato anche il presidente del fan club, Enzo Meloni, che nel suo discorso – visibilmente emozionato – ha sottolineato l’importanza di creare una comunità unita dalla passione per i colori rossoblù e dal ricordo indelebile di Gigi Riva. L’inaugurazione ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche l’inizio di un percorso che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a promuovere i valori sportivi e umani legati alla storia del Cagliari.

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