Cronaca

LIMBIATE – Grave incidente questa mattina in via Trieste, dove poco dopo le 8.20 un uomo di 81 anni è stato investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce viola di Cesate e l’auto medica, insieme alla polizia locale di Limbiate.

Le condizioni dell’anziano sono apparse subito critiche: dopo le prime cure sul posto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la strada è stata temporaneamente chiusa, con rallentamenti al traffico nella zona del Villaggio Giovi e lungo la direttrice verso la Comasina.

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(foto archivio)

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