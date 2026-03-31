Comasco

LOMAZZO – Si è concluso lo scorso fine settimana il ciclo di quattro incontri dedicati alla prevenzione delle truffe, promosso dal Comune di Lomazzo insieme ad associazioni e realtà del territorio.

L’iniziativa, intitolata “Non fidarsi è meglio: come capire se mi stanno ingannando”, ha registrato una buona partecipazione da parte dei cittadini, confermando l’interesse verso un tema sempre più attuale. Il percorso è stato realizzato con il coinvolgimento di Auser Lomazzo, Manera Scighera e con il contributo dell’avvocato Angelo Pietrogrande, consigliere comunale con delega alla digitalizzazione, oltre al supporto di Marco Spiga, tra i promotori dell’iniziativa.

L’obiettivo del ciclo di incontri è stato quello di fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire le truffe, rafforzando la consapevolezza dei cittadini. Un approccio che punta sulla prevenzione e sulla costruzione di una comunità più informata e attenta, anche attraverso la collaborazione tra istituzioni e associazioni locali.

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(foto archivio: un precedente incontro anti-truffe nella zona)

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