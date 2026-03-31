Cronaca

COGLIATE – Proseguono i controlli straordinari nelle aree del Parco delle Groane, con un servizio mirato effettuato la scorsa settimana nei comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate, territori considerati sensibili per episodi di degrado e spaccio.

L’operazione, disposta dalla questura di Monza e della Brianza nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, ha coinvolto agenti della polizia di Stato, equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia e operatori della polizia locale di Cogliate. Nel corso dei controlli sono state identificate 106 persone e verificati 71 veicoli, attraverso sette posti di controllo posizionati nei punti ritenuti più critici del territorio.

L’attività rientra in un piano più ampio di intensificazione dei servizi, con particolare attenzione alle aree verdi e periferiche, spesso interessate da fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi analoghi sono stati svolti anche nei giorni successivi a Carnate e nel centro di Monza, in particolare nelle zone delle stazioni ferroviarie, a conferma di un rafforzamento costante del presidio sul territorio provinciale.

31032026