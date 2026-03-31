Città

SARONNO – Pasta in bianco, formaggio, uova e una mela: è questo il menu semplice scelto per la “cena povera” organizzata per il Venerdì santo, seguita dalla tradizionale via Crucis cittadina.

L’appuntamento è in oratorio in via Legnani con ritrovo alle 19. La cena inizia alle 19,15 ed è aperta a chi desidera vivere un momento di condivisione e riflessione in vista della Pasqua. L’iniziativa ha anche uno scopo solidale: l’offerta raccolta sarà devoluta al progetto di carità di Quaresima.

Per partecipare è richiesto l’invio di un messaggio al numero indicato dagli organizzatori, così da facilitare l’organizzazione della serata.

Il programma prosegue alle 21 con la via Crucis cittadina, che partirà dalla chiesa di San Francesco per arrivare alla prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, attraversando le vie della città in un momento di preghiera condivisa.

Un doppio appuntamento che unisce spiritualità e solidarietà, offrendo alla comunità un’occasione concreta per prepararsi alla Pasqua con gesti semplici e partecipati.

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