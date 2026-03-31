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SARONNO – Cascina Paiosa: forse ci siamo. L’idea di una porta al parco Lura arriva alla concretizzazione. Ci sono le realtà coinvolte, c’è il ruolo di indirizzo del Comune e soprattutto un progetto che mette insieme servizi e attività: dalla ristorazione al noleggio di biciclette, dal punto informazioni ai servizi igienici, senza dimenticare l’orto e la vigna.

La Giunta comunale ha approvato la convenzione che disciplina la gestione della Cascina della Vigna, l’edificio tra via Trento e via Togliatti, alle porte del parco. Si tratta del passaggio che consente di avviare il progetto dopo il percorso di co-progettazione con gli enti del Terzo settore.

A occuparsi della gestione saranno Ial Lombardia, Cisl Cooperativa sociale, Semplice Terra e Asd Team Triangolo Lariano, in collaborazione con il Consorzio Parco del Lura. L’accordo prevede una concessione della durata di 10 anni, con possibilità di proroga.

Il progetto si sviluppa su due piani distinti. Da una parte le attività formative: Ial Lombardia utilizzerà gli spazi per percorsi professionali legati alla ristorazione, come servizi di sala e bar, aiuto cuoco, panificazione e pasticceria, con priorità negli orari scolastici.

Dall’altra i servizi rivolti ai frequentatori del parco. Sono previsti un punto ristoro, i servizi igienici, il noleggio biciclette e uno spazio informativo, oltre a iniziative aperte alla cittadinanza e momenti aggregativi anche gratuiti. L’area esterna sarà valorizzata anche con attività legate all’orto e alla vigna.

La gestione sarà in capo agli enti partner, che sosterranno le spese di funzionamento e dovranno reinvestire eventuali ricavi nello sviluppo del progetto. Il Comune manterrà un ruolo di indirizzo e controllo, con momenti periodici di verifica.

Non è indicata una data precisa di avvio: l’operatività partirà con la firma della convenzione e sarà progressiva, con una prima fase di apertura legata anche alla stagione e alla frequentazione del parco. L’obiettivo è rendere la cascina un punto di riferimento stabile per la città e per chi vive il parco del Lura.

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